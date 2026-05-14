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Coperto o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, che interesseranno tutto il territorio regionale.

Temperature minime comprese tra 8-9 gradi delle pianure occidentali e 13-14 gradi della Romagna. Massime in sensibile diminuzione tra 15 e 19 gradi. Venti sud-occidentali con rinforzi e raffiche sui rilievi e localmente anche in pianura. Attenuazione dal tardo pomeriggio-sera. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo con moto ondoso in rapida attenuazione.

(Arpae)