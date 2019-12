Domattina sull’A1 chiuso tratto tra allacciamento con la A1 Direttissima Loc. Baccheraia e Roncobilaccio. Chiusura notturna invece in A13

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, nell’ambito del programma periodico di ispezioni programmate nel mese di dicembre, dalle 8:00 alle 12:00 di martedì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima “Località Baccheraia” e Roncobilaccio, in direzione di Bologna.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la A1 Panoramica, a monte del tratto chiuso, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima verso Bologna, uscire a Badia e rientrare sulla A1 Panoramica, alla stazione autostradale di Pian del Voglio, per proseguire in direzione di Bologna.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per attività programmate in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà possibile usufruire dell’area di servizio “Po ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, si potrà percorrere la Strada Santa Maria Maddalena, la SS16 adriatica, Via Modena e Via Eridano con rientro sulla A13, alla stazione autostradale di Ferrara nord, per proseguire in direzione di Bologna.