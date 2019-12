Sabato la “Run for Christmas” sbarca a Sassuolo

Arriva a Sassuolo un nuovo evento natalizio: la Run for Christmas è la magica passeggiata natalizia e corsa non competitiva di 5km in cui si partecipa travestiti da Babbo Natale, da Elfo, da Renna, da Pupazzo di Neve o da Befana. L’obiettivo non è arrivare al traguardo prima degli altri, ma divertirsi senza limiti e farsi trascinare dalla magia del Natale. Non è obbligatorio correre, si può anche passeggiare e farsi contagiare dall’allegria del Natale. Quale miglior occasione per prepararsi nel migliore dei modi ai festeggiamenti del Natale!

La seconda tappa del tour nazionale si svolgerà a Sassuolo il 21 Dicembre 2019. Dopo Mantova, sarà il modenese il teatro del secondo appuntamento stagionale prima dei festeggiamenti per il Natale 2019. Christmas Village aperto dalle 11 presso il Piazza Garibaldi, iscrizioni fino a pochi minuti dalla partenza, fissata alle ore 15.30.

Ancora poche giorni e la Run for Christmas, con la sua magia natalizia avvolgerà le strade di Sassuolo per la seconda tappa 2019 di questo format. Incluso nell’iscrizione, infatti, viene data la possibilità ai partecipanti di scegliere il travestimento preferito. Quattro le alternative: Babbo Natale, Elfo, Renna, Pupazzo di Neve o Befana. Ad ogni personaggio corrisponde una maglietta ed un cappellino a tema: le strade sassuolesi saranno quindi invase dai personaggi tipici del Natale! Sarà un evento aperto a tutti, grandi e piccini: non ci sono limiti di età per partecipare.

La giornata inizierà nei pressi di Piazza Garibaldi. Alle 11 gli organizzatori, con il Patrocinio del Comune di Sassuolo ed in partnership con il Comitato della Croce Rossa di Sassuolo inaugureranno il Christmas Village: qui, tutti i partecipanti potranno ritirare il Christmas Kit compreso nell’iscrizione (maglietta e cappellino del personaggio prescelto, pettorale, gadget e prodotti offerti dai partner), ma anche godere delle attività di intrattenimento, musica e riscaldamento muscolare insieme ad amici, parenti e semplici spettatori. Per gli ultimi ritardatari, ci sarà la possibilità di registrarsi alla corsa fino a pochi minuti dal via, fissato per le 15.30.

Al pronti-via la Run for Christmas scatterà da Piazza Garibaldi e, attraverso un suggestivo percorso tra parchi e centro cittadino porterà i partecipanti ad attraversare gli Special Point (4 totali), ognuno dedicato ad un personaggio: Choco Point (fantastica energia per continuare la camminata), Gourmet Point (prelibatezze degli Elfi), Thirsty Point (il nettare delle Renne), Sweet Point (gommose gioie di cui vanno pazze le Befane). Tagliato il traguardo, grande festa nel cuore del Christmas Village, dove si potranno completare nel migliore dei modi i festeggiamenti del Natale con la tombola finale.



LE ISCRIZIONI

Iscrizioni aperte online, sul sito della manifestazione (www.runforchristmas.com), e presso la sede della Croce Rossa di Sassuolo (Viale XXVIII Settembre, n° 94 – Sassuolo; dalle 18.30 alle 20 il martedì e giovedì) fino a venerdì 20 Dicembre. Il giorno dell’evento (21/12) solo al Christmas Village (Piazza Garibaldi). Le quote d’iscrizione sono differenti per “Babbi Natale e Befane” (€12), “Elfi e Renne” (€14) e “Partecipazione senza kit” (€10). Sono in promozione fino all’8 dicembre compreso (10€ per tutti, con travestimento incluso). Il giorno dell’evento sarà effettuata una maggiorazione come da dettagli su www.runforchristmas.com/natale/sassuolo19

IL PROGRAMMA

ore 11.00 – apertura del Christmas Village in Piazza Garibaldi con ritiro kit e ultime iscrizioni

ore 14.30 – inizio attività di intrattenimento

ore 15.30 – partenza dell’evento

ore 16.00 – arrivo e Final Party al Christmas Village

