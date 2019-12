CUP, a Capodanno non metterti in coda! Novità per esenzioni ticket e prenotazione telefonica per i servizi di anagrafe sanitaria

CUP, a Capodanno non metterti in coda! Novità per esenzioni ticket e...

CUP, a Capodanno non metterti in coda! L’esenzione ticket (visite, esami specialistici e assistenza farmaceutica) per i cittadini titolari di assegno sociale e di pensione minima, è divenuta illimitata.

Prorogata al 1° marzo 2020, invece, l’esenzione ticket per i lavoratori colpiti dalla crisi e i disoccupati. I cittadini interessati da queste novità, circa 15 mila, a Capodanno non dovranno quindi mettersi in coda al CUP.

CUP, a Capodanno non metterti in coda! è anche lo slogan della campagna di comunicazione, realizzata dall’Azienda Usl di Bologna, è già diffusa via social (33mila contatti ad oggi), spot radio e manifesti in tutti i punti CUP, per informare i cittadini interessati alle ultime novità. La stessa informazione è presente anche sul promemoria di prenotazione per visite ed esami, rilasciato dagli sportelli CUP.

Tutte le info su ausl.bologna.it.

Esenzione ticket per disoccupazione/reddito o perché lavoratori colpiti dalla crisi

Dallo scorso novembre la Regione Emilia Romagna ha reso illimitata l’esenzione per i titolari di assegno sociale (E03) e di pensione minima (E04) a condizione che non si verifichino modifiche al reddito.

Sono stati prorogati, invece, fino al 1° marzo 2020 gli attestati di esenzione rilasciati nel 2019 ai lavoratori colpiti dalla crisi (E99) e ai disoccupati e ai loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02). Sarà compito dei cittadini revocare l’esenzione qualora intervenissero modifiche nelle condizioni che ne hanno concesso il diritto.

Cambio del Medico di Medicina Generale

Sono 7 i Medici di Medicina Generale che andranno in pensione da gennaio. Tutti i loro assistiti, circa 14 mila, hanno già ricevuto la comunicazione con le istruzioni per scegliere il nuovo medico. 1.429 cittadini lo hanno già fatto, gli altri possono farlo comodamente dal proprio domicilio, utilizzando il modulo elettronico disponibile sul sito ausl.bologna.it nella sezione Sanità on line, il Fascicolo Sanitario Elettronico, oppure recandosi agli sportelli Cup del territorio.

Salta la coda per l’anagrafe sanitaria

Per snellire le file al CUP, da alcune settimane, è possibile prenotare telefonicamente, allo 051 4206221, un appuntamento agli sportelli per tutti i servizi di anagrafe sanitaria più richiesti, ad esempio cambio/revoca medico, autocertificazione fascia di reddito, esenzioni ticket, offerti dai principali punti Cup cittadini: Ospedale Maggiore, Poliambulatori Mengoli e Montebello, Case della Salute Navile e di Borgo Reno.

Il call center di Cup2000, 051 4206221, risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30

Gli orari degli sportelli Cup durante il periodo festivo

A Bologna, dal 19 al 31 dicembre, sportelli sempre attivi la mattina ad esclusione di quello presso il poliambulatorio Carpaccio, chiuso il 19 e il 24 dicembre, e del punto Cup di Corticella chiuso nelle giornate del 20, 23 e 27 dicembre.

All’Ospedale Maggiore e alla Casa della Salute Navile gli sportelli Cup saranno aperti anche al pomeriggio, escluso il 24 e il 31 dicembre.

Dal 2 gennaio tutti i Cup riprenderanno la piena attività con gli orari abituali.

In Area Metropolitana, invece, sportelli Cup sempre attivi al mattino, nel periodo dal 23 dicembre al 4 gennaio. Dal 7 gennaio, piena attività per tutti gli sportelli.

Tutti gli orari per ogni singolo punto Cup sono disponibili online nel sito ausl.bologna.it, sezione Distretti.