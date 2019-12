Indice dei prezzi al consumo a Bologna a novembre 2019: variazione mensile del -0,4%, tasso tendenziale del -0,5%

Nella città di Bologna per il mese Novembre 2019 l’indice dei prezzi al consumo per

l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di

-0,4% e un tasso tendenziale -0,5%.

In Novembre sono in aumento su base annua le divisioni dell’“Istruzione” (+2,2%), delle

“Bevande alcoliche e tabacchi” (+1,3%), dei “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”

(+0,5%), “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,5%), dei “Servizi sanitari e spese per la

salute” (+0,4%), dei “Trasporti” (+0,2%); viceversa i prezzi sono diminuiti per le divisioni

delle “Comunicazioni” (-6,4%), di “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-2,9%),

dei “Servizi ricettivi e di ristorazione” (-1,9%) e quella dell’ “Abbigliamento e calzature”

(-0,4%); nulle le variazioni per la divisione degli “Altri beni e servizi” e dei “Mobili, articoli

e servizi per la casa” .

Più contenuto il calo dell’inflazione annua dei Beni (da -1,1% a -0,7%) mentre risulta in

calo quella dei Servizi (da +0,9% a -0,3%). La componente di fondo, che esclude gli

alimentari e i prodotti energetici è al -0,2%.

Stabili i prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+0,2%),

ancora in calo i prezzi dei prodotti a media frequenza di acquisto (-1,3%), più contenuto

il calo dei prezzi dei prodotti a bassa frequenza di acquisto (-0,2%).

INDICE DEI PREZZI PER TIPOLOGIA

Prodotti alimentari e bevande analcoliche A Novembre la divisione dell’alimentazione fa segnare una variazione mensile positiva del +1,1%. In aumento principalmente il prezzo della Frutta (+4,4%), dei Vegetali (+2,1%), dei Pesci e prodotti ittici (+1,8%), degli Oli e grassi (+1,4%), dei Prodotti non altrove classificabili (+1%), del Pane e cereali (+0,9%), di quella dello Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi (+0,6%), di quella delle Carni (+0,4%) e infine di quella del Latte, formaggi e uova (+0,2%). Negativa invece la variazione mensile della classe del Caffè, tè e cacao (-0,7%) e di quella delle Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura (-0,7%). Risulta positivo il tasso tendenziale: +0,5%.

Bevande alcoliche e tabacchi La variazione dei prezzi rispetto al mese precedente è positiva per i Vini (+2,1%), per le Birre (+0,8%) e per gli Alcolici (+0,5%), mentre è nulla per i Tabacchi. La variazione congiunturale della divisione è al +0,6%, il tasso tendenziale è positivo (+1,3%).

Abbigliamento e calzature Per questa divisione nel mese di Novembre si registra una variazione mensile positiva (+0,1%), il tasso tendenziale è al -0,4%. Positiva la variazione dei prezzi per gli Altri articoli d’abbigliamento e nulle le variazioni per la maggior parte delle classi della divisione.

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili Sono nulle le variazioni mensili per la maggior parte delle classi della divisione, negativa la variazione dei prezzi degli Altri servizi per l’abitazione. La variazione mensile è negativa (-0,1%), il tasso annuo è al -2,9%.

Mobili, articoli e servizi per la casa Calano principalmente i prezzi degli Articoli tessili per la casa, dei Piccoli utensili e della Cristalleria, in aumento invece i prezzi dei Beni non durevoli per la casa e quelli dei Grandi apparecchi domestici elettrici; nulle la maggior parte delle variazioni delle altre classi della divisione. La variazione mensile è in positiva (+1%), nulla quella annuale. Servizi sanitari e spese per la salute Positivo il tasso mensile dei Prodotti farmaceutici, negativo per le Attrezzature e apparecchi terapeutici. La variazione mensile della divisione è nulla, quella annuale è del +0,4%.

Trasporti La divisione fa segnare una variazione mensile negativa (-1%). In calo principalmente i prezzi del Trasporto aereo e del Trasporto marittimo. In aumento il prezzo delle Biciclette e del Trasporti passeggeri su rotaia. Il tasso tendenziale è al +0,2%. Comunicazioni La divisione fa segnare una variazione mensile negativa pari al -0,6%. Il tasso tendenziale è ancora negativo (-6,4%).

Ricreazione, spettacolo e cultura I principali cali si registrano nella classe degli Apparecchi di recezione e in quella degli Apparecchi per il trattamento dell’informazione. In aumento principalmente i prezzi dei Animali domestici e relativi prodotti e degli Articoli sportivi. Il tasso mensile risulta nullo, quello annuo è al +0,5%.

Istruzione Nulle le variazioni mensili. La variazione tendenziale si porta al +2,2%.

Servizi ricettivi e di ristorazione In riduzione principalmente i prezzi dei Servizi di alloggio. La variazione mensile della divisione risulta negativa (-4%), quella annua è al -1,9%

Altri beni e servizi In aumento principalmente i prezzi della classe Gioielleria ed orologeria, in calo principalmente i prezzi dell’Assistenza sociale. Positivo il tasso mensile della divisione (+0,1%), quello tendenziale è nullo.