Conferma Assoluzione in Appello per gli ex dirigenti di CPL Concordia nella metanizzazione dell’Agro Aversano. Soddisfazione della compagine cooperativa

Conferma Assoluzione in Appello per gli ex dirigenti di CPL Concordia nella...

“CPL Concordia esprime piena soddisfazione per la conferma in appello dell’assoluzione degli ex dirigenti della cooperativa nel processo sulla metanizzazione dell’Agro Aversano. La sentenza emessa dalla Corte d’Appello, come già avvenuto per il primo grado di giudizio, attesta il corretto operato di Roberto Casari, Giuseppe Cinquanta e Giulio Lancia e riconosce che la cooperativa ha sempre improntato il proprio agire all’insegna della legalità” – si legge in una nota della stessa CPL.

“Auspicando che anche questa pagina giudiziaria possa dirsi conclusa, la Cooperativa guarda con rinnovata fiducia al proprio futuro, ancora più convinta e rafforzata nel proprio ruolo a servizio dello sviluppo imprenditoriale e sociale del Paese”.