Concerto Gospel sabato sera a Bagnolo in Piano

L’associazione culturale Quelli del 29 prosegue la stagione a Bagnolo in Piano sabato 21 dicembre (ore 21.00) con il concerto Gospel con “United Voices”. United Voices e’ un gruppo di artisti indipendenti originari del Nord-Est degli Stati Uniti. Si compone di coristi gospel professionisti, tutti di grande talento e riconosciuti nell’ambito della musica Gospel statunitense. Negli oltre 15 anni di esperienza insieme, questi artisti hanno condiviso le scene con tantissimi musicisti Gospel e R&B di livello internazionale in tutto il mondo. La loro incredibile vocalità è evidente fin dalle prime note, così come la passione e lo spirito che li guida durante i canti. Il gruppo è stato fondato da Danton Whitley, molto famoso nel mondo del Gospel americano, e conosciuto per la sua abilità nel mettere insieme gruppi di cantanti e musicisti di elevato talento.

UNITED VOICES GOSPEL – con: bJamaal Whittington – Lead, Ollie Sherrod – Soprano, Darnetta Jones – Alto, Laquentin Jenkins – Tenore, Adriean Dunn – Tenore, Tonae Burgess – Soprano, Lamont Bagfeel – Tastiera.

ACQUISTO BIGLIETTI Teatro comunale di Bagnolo in Piano 0522.95.28.85 – 366.320.65.44 – giovedì 19 e venerdì 20 dicembre: ore 18.00 – 20.00, sabato 21 dicembre: ore 10.30 – 13.00 / 18.00 – 21.00. www.vivaticket.it