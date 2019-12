1400 euro in beneficenza grazie alla lotteria di Natale de “Le Canalette Asd”

1400 euro in beneficenza grazie alla lotteria di Natale de “Le Canalette...

Si è tenuta l’altro giorno al circolo Sant’Agostino l’estrazione dei biglietti vincenti per la sottoscrizione interna promossa dall’associazione sportiva dilettantistica “Le Canalette Asd” in occasione del Natale. All’evento, cui hanno partecipato numerosi soci e le loro famiglie, hanno preso parte anche l’assessore allo Sport del Comune di Sassuolo, Sharon Ruggeri, e le dirigenti dell’associazione “Il cesto di ciliegie”, che si occupa di prevenzione, aiuto e sostegno alle donne operate di tumore al seno, al quale è stato devoluto il ricavato della vendita dei biglietti, pari a 1400 euro. Al termine dell’estrazione dei premi, i ringraziamenti dei presenti. La serata si è conclusa con un brindisi per le festività.