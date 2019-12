Gara pre-natalizia in trasferta per la Pallacanestro Scandiano

Trasferta bolognese per chiudere il 2019 per l’Emil Gas Scandiano, in campo alle 21 a San Pietro in Casale per la sfida al Veni Basket. Reduce dalla vittoria nel derby di lunedì sera con la Scuola Basket Cavriago, in un testa-coda più faticoso del previsto, i bianco-blu guidano la classifica con tredici vittorie in altrettanti incontri ma sanno che ogni gara può riservare loro delle insidie: quella col Veni Basket è una di quelle, contro un avversario che in casa concede poco più di 62 punti agli avversari e che deve difendere l’attuale quinto posto da una folta concorrenza. Nelle fila bolognesi attenzione ai giovani Ghedini e Fiore, oltre all’ala Zanellati.