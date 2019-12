‘Vista sull’Europa’ a Casa Corsini

Sabato 21 dicembre, alle ore 17, a Casa Corsini (Spezzano) nuovo appuntamento della rassegna ‘Vista sull’Europa’ curata da Roberta Biagiarelli, in partnership con i comuni di Fiorano Modenese e Maranello e in collaborazione con l’associazione Babelia & C. culturali; rassegna cofinanziata dalla regione Emilia-Romagna.

Saranno presenti Francesca Gilli e Paolo Bergamaschi, due esperti, che grazie alla loro esperienza diretta di lavoro sul campo all’interno di organismi europei, aiuteranno a scoprire che Bruxelles è molto meno lontana dai territori del distretto ceramico di quanto sembra.

Francesca Gilli, fioranese ‘prestata’ all’Europa, è addetta alla cooperazione internazionale presso la delegazione dell’Unione Europea in Thailandia, mentre Paolo Bergamaschi è stato per oltre venti anni consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo.

All’incontro seguirà la presentazione, in prima visione, del cortometraggio ‘Viaggiatori Leggeri’ del regista Ado Hasanovic, con la fotografia di Luigi Ottani. Il corto è il risultato del workshop realizzato tra novembre e dicembre sui territori di Fiorano Modenese e Maranello, con quasi una trentina di partecipanti.

L’ingresso è libero.