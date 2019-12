Due feriti in uno schianto sull’A1 tra un’auto e un mezzo pesante

Questa mattina intorno alle 6.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Dante Zini, precedentemente al lavoro per un altro intervento, è stata impegnata per un sinistro sull’ A1 al km 178,500. L’incidente stradale ha visto coinvolti una vettura ed un mezzo pesante; due persone incastrate e ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e estratto le due persone poi ricoverate all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del 118 con ambulanze e elisoccorso, la Polstrada e il personale tecnico dell’Aspi.

L’autostrada è rimasta parzialmente interrotta in direzione sud per poco meno di un’ora.