Volley, voglia di riscatto in casa Sassuolo: giovedì c’è il derby contro Montale

Tempo di derby per la Green Warriors Sassuolo, che nel giorno di Santa Stefano riceverà tra le mura amiche del Palapaganelli l’Exacer Montale: fischio di inizio come di consueto alle 17.00.

Le neroverdi di coach Enrico Barbolini sono reduci dalla sconfitta al tie break rimediata domenica contro Olbia: una sconfitta che brucia particolarmente, sia per come si era messa la partita dopo il terzo set – vinto dalla Green Warriors con un perentorio 25-12 – sia a livello di classifica generale. Una vittoria piena contro Olbia, unita alla sconfitta di Martignacco (quinto), avrebbe permesso alla formazione sassolese di portarsi rispettivamente a -1 dall’ultimo posto valido per l’accesso alla Poule Promozione. Complici invece le vittorie di Cutrofiano ed Olbia, Sassuolo è uscita beffata dal tredicesimo turno di campionato e si trova ora regalata all’ottavo posto in classifica generale. Nulla è però ancora perso in casa neroverde: la classifica è davvero cortissima, con sei squadre nel giro di cinque punti e cinque giornate ancora da giocare.

“Riscatto” è quindi la parola chiave in casa neroverde, soprattutto considerato l’avversario che Pincerato e compagne si troveranno di fronte giovedì: l’unico precedente tra le due formazioni modenesi in Serie A2 – giocato lo scorso 31 ottobre – aveva visto la netta vittoria di Montale, che tra le mura amiche si era imposto 3-0, con la Green Warriors che non era mai riuscita ad entrare in partita.

L’incontro, che sarà diretto dalla coppia arbitrale formata da Beatrice Cruccolini e Marco Laghi, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube “Volley Academy Sassuolo”.