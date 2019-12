Controlli a carico di esercizi pubblici della provincia di Reggio. Il Questore mette i sigilli per 10 giorni ad un bar cittadino

Nell’ambito delle numerose attività di controllo di pubblici esercizi poste in essere dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Emilia sul territorio dell’intera Provincia di Reggio Emilia, a conclusione delle attività svolte nel corso dei mesi trascorsi, oggi il Questore di Reggio Emilia, Dott. Sbordone ha emesso il provvedimento di sospensione per dieci giorni della licenza ex art. 100 TULPS a carico del “Bar Matrix” di via Cartesio, con conseguente chiusura dell’esercizio pubblico per uguale periodo.

Il bar è stato oggetto nel corso degli ultimi mesi di specifici controlli in quanto – riferisce una nota della Questura – frequentato da soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sin dall’agosto 2019 all’interno del bar erano stati identificati numerosi soggetti con precedenti di polizia per guida in stato di ebbrezza, reati legati allo spaccio di sostanza stupefacente, inosservanza di norme sul soggiorno di cittadini stranieri e reati contro il patrimonio.

Alla luce di tali risultanze il questore di Reggio Emilia, ha ritenuto opportuno emettere il relativo provvedimento che si inquadra nell’ottica di una difesa anticipata della società, onde evitare che si creino le condizioni per delinquere.