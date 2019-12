Bologna: 3 arrestati, due erano latitanti e, 17 denunciati nell’ultimo weekend

3 persone arrestate, di cui due latitanti, oltre 3.500 persone identificate, di cui 17 denunciate in stato di libertà per vari reati; 1 minorenne rintracciato, 77 veicoli controllati e 21 sanzioni amministrative elevate.

Questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna nella settimana appena trascorsa, coincidente con l’esodo per le Festività Natalizie, durante la quale circa 700 operatori, sia in uniforme che in abiti civili, hanno vigilato sulla sicurezza dei viaggiatori presenti nelle principali stazioni ed a bordo dei convogli. In particolare, nel pomeriggio di sabato 28 dicembre, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini ed Agenti del Settore Operativo Bologna Centrale impegnati di scorta su un treno IC 609, in due distinte operazioni hanno rintracciato e tratto in arresto, rispettivamente, il cittadino siriano di 41 anni ed il cittadino albanese di 37 anni, il primo destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo pene relative a diversi reati a seguito del quale deve scontare 2 anni ed 8 mesi di reclusione, ed il secondo destinatario di un provvedimento di ripristino della carcerazione per stupefacenti.

Nella precedente giornata del 23 dicembre, durante l’operazione straordinaria di controllo a viaggiatori e bagagli denominata Stazioni Sicure, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, operatori della Polizia Ferroviaria in servizio presso il Settore Operativo di Bologna Centrale, grazie all’Unità Cinofila della Guardia di Finanza impegnata congiuntamente nei controlli, hanno individuato e tratto in arresto il cittadino tunisino di 39 anni, addosso al quale sono stati rinvenuti 70 grammi di hashish. Inoltre degna di menzione è la storia a lieto fine che ha visto protagonista il personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, nel recupero di un prezioso violino, dal valore di decine di migliaia di euro, dimenticato a bordo di un treno dalla proprietaria, che ha espresso grande apprezzamento per la solerte attività svolta dagli operatori.