Si tiene lunedì 6 gennaio il “Concerto per l’Epifania”

Prosegue la rassegna musicale “I Martedì Musicali” con uno straordinario Concerto per l’Epifania in collaborazione con il FORUM U.T.E. – Sassuolo.

Diversamente dagli altri appuntamenti, tutti di martedì, il quinto concerto è straordinario perché avrà luogo Lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 17.30 presso l’Auditorium “Pierangelo Bertoli”, in Via Pia, 108 a Sassuolo.

Altrettanto straordinari saranno i protagonisti di questo concerto: il duo di arpe composto da Davide Burani e José Antonio Domené, accompagnerà il soprano Paola Sanguinetti ed il tenore Domenico Menini in un concerto dedicato alle più celebri ed emblematiche arie d’opera di tutti i tempi.

Si ricorda che l’Auditorium “Pierangelo Bertoli” ha una capienza di 100 posti, pertanto è consigliato presentarsi con un certo anticipo.

Tutti i concerti della rassegna “I Martedì Musicali” sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

La Rassegna:

Giunta alla sua quarta edizione, la rassegna di concerti nelle Chiese di Sassuolo “I Martedì Musicali”, ci accompagnerà da ottobre a maggio 2020 con dieci imperdibili appuntamenti ricchi di novità.

Sostenuta dal Comune di Sassuolo, la presente edizione vede l’appoggio dell’Assessorato alla Cultura nella persona dell’Assessore, Angela Ruini, la quale si è espressa positivamente su questa importante iniziativa per la città.

Anche questa quarta edizione avrà luogo nei principali luoghi sacri di Sassuolo: iniziando dalla Chiesa di San Giovanni Neumann, per passare poi alla Chiesa di Sant’Antonio, al Duomo di San Giorgio ed al Santuario di San Francesco in Rocca; il calendario di quest’anno presenta inoltre un concerto straordinario all’Auditorium “Pierangelo Bertoli”: tutti luoghi perfetti per appuntamenti concertistici di alto livello. L’intento della rassegna è infatti quello di conoscere e riscoprire il valore delle chiese della città di Sassuolo e di valorizzarle.

La rassegna è sostenuta anche dalla Pro Loco Città di Sassuolo, dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, che ne cura la direzione artistica e dall’Associazione “Amici dell’Organo Johnn Sebastian Bach” e vedrà la collaborazione del Modena Organ Festival di cui ha ospitato due appuntamenti: il concerto del 29 ottobre, con l’organista Stephan Van de Wijgert ed il concerto del 26 novembre per organo a quattro mani.

Inoltre, la rassegna sarà anche in collaborazione con il FORUM U.T.E. – Sassuolo che ospiterà il concerto straordinario dell’Epifania il 06 gennaio.

I dieci appuntamenti, che saranno tutti di martedì sera alle ore 21 (escluso il concerto dell’Epifania), prevedono l’esibizione di musicisti e cantanti di fama internazionale.