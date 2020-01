A scuola a Formigine si risparmia con i led

Sono stati consegnati nelle scorse settimanei lavori per tre interventi su strutture scolastiche e sportive del territorio comunale: dopo fatto richiesta per fondi disponibili sul Decreto legge 34/2019 (il cosiddetto “DL Crescita”), il Comune di Formigine ha ricevuto un contributo di 130mila euro, pari al contributo massimo assegnabile ai comuni con popolazione fra i 20mila e i 50mila abitanti, in virtù della capacità di spesa immediata degli stessi.

Il decreto assegnava i fondi per per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico, dello sviluppo territoriale sostenibile e gli interventi formiginesi hanno individuato tre priorità: la palestra delle scuole Fiori di Magreta, il palazzetto di Corlo, palestra e scuole Ferrari a Formigine.

In tutti questi plessi è quindi in corso la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con nuove lampade LED a basso consumo energetico: un intervento finanziato senza ricorso a risorse comunali che avrà sul bilancio anche significativi riscontri in termini di abbattimento della spesa per i consumi, e che segue l’importante investimento per la sostituzione di seimila punti luce dell’illuminazione pubblica ormai giunto al termine.