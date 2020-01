Da martedì 7/1 al via a Modena le iscrizioni scolastiche

Si aprono martedì 7 gennaio le iscrizioni alle scuole d’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021.

A differenza che per gli altri ordini scolastici, alle scuole d’infanzia pubbliche e convenzionate di Modena l’iscrizione dei bambini, nati nel 2017, si può effettuare fino a lunedì 3 febbraio direttamente on-line (se residenti a Modena) compilando il modulo sul sito Internet del Comune (www.comune.modena.it/istruzione) o presentando la domanda compilata presso gli sportelli del Settore Servizi Educativi di via Galaverna 8 nelle giornate di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, mercoledì dalle 8.30 alle 13). L’ordine cronologico e le modalità di presentazione della domanda non incidono sulle ammissioni.

Modena ha da tempo adottato un centro unico per le iscrizioni che consente alle famiglie di accedere a tutto il sistema integrato dell’offerta formativa cittadina, composto da scuole statali, comunali, appartenenti alla Fondazione Cresciamo, convenzionate e Fism, esprimendo, al momento dell’iscrizione, una rosa di scelte. Le iscrizioni e le assegnazioni alle scuole dell’infanzia di qualunque tipologia sono quindi unificate presso l’Ufficio Ammissioni dell’assessorato per ottimizzare i tempi, l’organizzazione del servizio e facilitare le famiglie.

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato l’Accordo tra il Comune e le istituzioni scolastiche statali in merito alle iscrizioni alle scuole d’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021. L’intesa definisce i modi e le norme che regolano le iscrizioni e i punteggi assegnati in base alla situazione lavorativa dei genitori, alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di fratelli in scuole adiacenti o nelle immediate vicinanze, che vengono individuate nello stesso accordo.

I criteri per il prossimo anno scolastico non hanno subito modifiche rispetto all’anno in corso, confermando che si tende a riconoscere maggiormente, in termini di punteggio, i nuclei con più figli e la presenza di fratelli o sorelle nella stessa scuola o in strutture vicine per agevolare l’organizzazione familiare e la mobilità sostenibile favorendo la riduzione degli spostamenti. In linea con il Protocollo d’intesa già adottato per garantire stesse modalità e criteri per le iscrizioni alle primarie e secondarie di primo grado, l’obiettivo resta rendere omogenei i criteri di ammissione nelle scuole e garantire equilibrio nella distribuzione dei bambini. Al tempo stesso, l’accordo garantisce l’inserimento nelle scuole prescelte dei bambini diversamente abili o segnalati dal Servizio sociale di competenza.

A Modena sono complessivamente 63 le scuole d’infanzia, di cui 12 comunali, 10 gestite dalla Fondazione Cresci@mo, 12 statali, 9 convenzionate e 20 Fism. Sono attive da settembre a fine giugno, dal lunedì al venerdì e l’orario è articolato indicativamente dalle 8 alle 16 con possibilità d’anticipo alle 7.30 (in alcune c’è anche la possibilità di prolungamento).

Prima di effettuare la scelta attraverso la domanda di iscrizione, si possono visitare le strutture scolastiche che nel mese di gennaio effettueranno una giornata di apertura al pubblico in base a un calendario consultabile online. Durante l’open day i genitori possono conoscere spazi e informarsi su progetto della scuola, attività proposte, modalità di funzionamento e offerta formativa.

Il modulo di domanda, i criteri d’ammissione, anche in lingua inglese, e le regole che disciplinano il servizio sono a disposizione, oltre che sul sito Internet del Settore (www.comune.modena.it/istruzione), nelle sedi dei Quartieri, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza Grande, alle portinerie del Direzionale Costa e del Settore Servizi Educativi e all’Ufficio Ammissioni Scuole d’infanzia che si può contattare per informazioni (martedì e venerdì dalle 9 alle 13, tel. 059 2032708 e 059 2032771); per informazioni e chiarimenti (non per inviare la domanda) si può anche scrivere una email (scuole.infanzia@comune.modena.it).

Le domande fino al 31 gennaio sul sito del Miur dove è già possibile registrarsi

Il 7 gennaio, dalle ore 8, si aprono anche le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (elementari, medie e superiori) per l’anno scolastico 2020/2021. Le domande si possono effettuare fino alle ore 20 del 31 gennaio esclusivamente on line: le famiglie devono prima registrarsi sul sito web del Miur (www.iscrizioni.istruzione.it) dove è già possibile effettuare la registrazione e poi effettuare l’iscrizione vera e propria.

Le scuole forniscono assistenza alla compilazione on line in giorni e orari consultabili dai loro siti web, inoltre, ogni istituto organizza un’assemblea per fornire maggiori informazioni. Il calendario delle assemblee è stato inviato già nel mese di dicembre dall’amministrazione comunale modenese alle famiglie che devono iscrivere i figli alla classe prima della scuola primaria, mentre la lettera in cui viene indicata la scuola assegnata al singolo studente è ora disponibile anche on line (www.comune.modena.it/istruzione/scuola-primaria) e consultabile tramite credenziali.

Alle famiglie che devono iscrivere i figli alla classe prima della scuola secondaria di primo grado è stata comunicata la scuola di riferimento, a cui ci si può iscrivere con diritto prioritario, direttamente dall’Istituto Comprensivo di appartenenza. Anche in questo caso, sono state contemporaneamente comunicate le date delle assemblee informative pure consultabili sul sito web del Settore Servizi Educativi.

Il principio prioritario che regola l’ammissione è quello della continuità didattica all’interno del Comprensivo di appartenenza. Il principio della territorialità (essere residenti nello stradario del Comprensivo) subordinato al primo, resta invece il riferimento per gli alunni uscenti da una scuola primaria non statale, come stabilisce il Protocollo d’intesa fra Comune e Istituzioni Scolastiche Statali per la gestione delle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

In città tanti luoghi con postazioni internet e personale che può fornire un aiuto

Le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie e al servizio di ristorazione presso le scuole primarie si possono effettuare solo on line. Ci sono però una serie di luoghi con postazioni internet dedicate e personale disponibile ad assistere le famiglie in questa fase, come per le iscrizioni online alla scuola d’infanzia.

Per procedere all’iscrizione presso gli sportelli è necessario disporre di indirizzo e-mail personale, codice fiscale di un genitore e dello studente da iscrivere, codice meccanografico della scuola primaria o secondaria di primo grado, reperibile sul sito (www.cercalatuascuola.istruzione.it)

Per iscrizioni a scuola dell’infanzia, primarie, secondarie e servizio di ristorazione, l’assistenza viene fornita all’Informagiovani presso l’Urp di piazza Grande 17, dove sono disponibili postazioni dedicate ai servizi online da utilizzare in autonomia con il supporto degli operatori, negli orari di apertura (lunedì e giovedì 9-18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9-13; tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it); su appuntamento al Centro culturale multietnico Milinda di largo Pucci (lunedì 17-19, martedì 10-12, venerdì 10-12 e 13-15; tel. 059 315471; milinda@comune.modena.it); al Memo di viale J. Barozzi 172 previo appuntamento da fissare telefonicamente allo 059 2034311- 2034341 (memo@comune.modena.it).

Inoltre, si può ricevere assistenza per le iscrizioni alle classi prime di primarie e secondarie e al servizio di ristorazione anche presso il Portierato sociale R-Nord di strada Attiraglio 7/A (tel. 059 2033366 – passmo@comune.modena.it) il lunedì dalle 9.30 alle 12; al NetGarage@live di via Viterbo 80 lunedì, martedì, giovedì,14.30-17; su appuntamento (tel. 059 2034844 – 3342617216) anche ai My Net Garage di via degli Adelardi 4 presso Palazzo Santa Chiara e di Strada San Faustino 155 presso Windsor Park, al Circolo Alchemia di via Toniolo 125 su appuntamento (tel. 3384145081 Francesca) il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18 e al Centro Educativo Territoriale di via Albareto 568 presso la polisportiva Forese Nord (tel. 059/7470538) il mercoledì dalle 16 alle 18); al Windsor Point (strada San Faustino 155/T, tel. 059/345737) martedì 10-12 e venerdì 17.30-19.30.