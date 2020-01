Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 6 gennaio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con temporanei addensamenti lungo la costa. Temperature: in generale diminuzione con minime comprese tra -1 grado dell’entroterra e i 3/4 gradi della costa; massime comprese tra 6 e 8 gradi. Deboli gelate nelle aree di aperta campagna. Venti: deboli variabili nell’entroterra; temporanei rinforzi sul mare in mattinata in attenuazione dal primo pomeriggio. Mare: mosso sotto costa al mattino, molto mosso al largo, con attenuazione pomeridiana del moto ondoso.

(Arpae)