Alberto Bagnai l’11 gennaio in sala Biasin a Sassuolo

Il presidente della Commissione Finanze del Senato in città per l’evento “Italia ed Europa a confronto: gli scenari dopo il Mes” in vista delle prossime Elezioni Regionali.

Accademico ed economista, Alberto Bagnai rappresenta l’avanguardia dell’euroscetticismo, sostenuto da importanti ricerche all’interno della “Associazione Italiana delle asimmetrie economiche” ha più volte dimostrato empiricamente l’impatto dell’asimmetria delle regole europee sulla performance dell’economia italiana.

Il gruppo Lega Sassuolo invita la cittadinanza a presenziare ad un momento di riflessione e di analisi macroeconomica presente e futura.

Sarà anche l’occasione di presentare il nostro candidato alle imminenti elezioni regionali: Stefano Bargi.

Appuntamento sabato 11 gennaio alle ore 18.00 in Sala Biasin a Sassuolo.