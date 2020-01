Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 7 gennaio

In prevalenza sereno con transito di leggere velature sui rilievi; sulle zone di pianura, in particolare quelle più settentrionali, cielo nuvoloso per nubi basse con possibili banchi di nebbia e foschie, in diradamento durante la mattinata. Nella notte tendenza ad aumento della nuvolosità con possibile formazione di nebbie in pianura. Temperature: in generale lieve flessione. Valori minimi compresi tra 0 e -3 gradi con deboli gelate nelle aree aperte. Massime attorno a 5/6 gradi sulle province emiliane e 7/8 gradi sulla Romagna. Venti: deboli di direzione variabile o in prevalenza settentrionali. Mare: poco mosso.

(Arpae)