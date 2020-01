Cambiano gli orari di Palazzo dei Pio a Carpi

Cambiano, da giovedì 9 gennaio, gli orari di apertura dei musei di Palazzo dei Pio: dal martedì al giovedì saranno visitabili dalle 10:00 alle 13:00, mentre dal venerdì alla domenica con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00. Orario continuato anche nei giorni festivi infrasettimanali. Chiusi il lunedì.

La novità dell’apertura continuata nei fine-settimana e nelle festività è rivolta soprattutto ai visitatori che vengono da fuori città e ai turisti in generale, perché capita spesso che arrivino verso mezzogiorno: in questo modo avranno la possibilità di visitare il Museo, il Palazzo e le mostre senza dover attendere la riapertura pomeridiana come succedeva prima.

Il totale delle ore d’apertura su base settimanale resta lo stesso, secondo le norme di legge per i musei.

Domenica prossima, 12 gennaio, in occasione del nuovo orario è in programma alle ore 17 una visita guidata gratuita al Museo della Città.