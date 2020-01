Giovedì al Crogiolo Marazzi appuntamento con ‘Cinema&Parole’

Torna domani, giovedì 9 gennaio, l’appuntamento con Cinema&Parole: la rassegna organizzata da Comune di Sassuolo e Mismaonda presso il Crogiolo Marazzi.

Dopo il primo ciclo di appuntamenti dedicato allo sport, da domani inizia “Caro Maigret”. Jules Maigret è uno dei più famosi commissari di polizia della letteratura, nato nel 1929 dalla penna di Georges Simenon, e nel 2019 ha compiuto 90 anni.

Questa proposta teatrale prevede due reading dai racconti brevi e molto rari di Georges Simenon, usciti tra il 1936 e il 1937, dedicati alle inchieste di Maigret e pubblicati ne Les nouvelles enquêtes de Maigret: Il signor Lunedì, Un errore di Maigret e La finestra aperta, Rue Pigalle. Questi racconti sono preziosi poichè non sono stati, ad oggi , ripubblicati dall’Adelphi, risultano, quindi una primizia in questi reading.

Georges Simenon, scrittore belga di lingua francese (Liegi, 13 febbraio 1903 – Losanna, 4 settembre 1989), tra il 1931 e il 1972 ha pubblicato 75 romanzi e 28 racconti dedicati alle inchieste di Maigret. Lo stile di scrittura di Simenon è caratterizzato, nonostante il vocabolario scarno e la rinuncia a qualsiasi finezza letteraria, da atmosfere parigine o della provincia, molto dense e notturne. Il suo lavoro arriva, dal “popolo nudo”, dall’uomo che viene alla luce dietro tutte le possibili maschere.

L’attenzione dell’autore non è più centrata, come in altri scrittori di romanzi gialli, sulla costruzione di un meccanismo perfetto, di un enigma apparentemente insolubile che si sciolga magicamente nella sorpresa finale. Importante per Simenon è raccontare una vicenda umana, attraversata da un dramma, da un delitto, anche se ricostruita attraverso i passi che deve muovere un poliziotto per scoprire alla fine una “ verità umana”, che non bisogna cogliere solo con un ragionamento logico, bensì “sentirla”. Il suo ruolo si trova a metà tra quello di medico di famiglia, di psicoanalista e di assistente sociale. Lui stesso amava definirsi un “riparatore di destini”.

A dare corpo e anima a Maigret, ci hanno provato tanti interpreti: tra i più illustri, Jean Gabin, Bruno Cremer, Gino Cervi e, di recente l’ottimo Rowan Atkinson.

Anima dei due reading è l’attore Stefano Pesce, interprete profondo e intenso che darà vita a Maigret.

Domani, giovedì 9 Gennaio con ingresso gratuito ed inizio alle ore 20,30: Caro Maigret il reading di due racconti brevi di Georges Simenon: Il signor Lunedì e Un errore di Maigret, con Stefano Pesce, preceduto da medley cinematografico degli interpreti storici di Maigret (Gabin, Cremer e Cervi).

16 gennaio – ore 20,30 – Caro Maigret

Reading di due racconti brevi di Georges Simenon: La finestra aperta e Rue Pigalle, con Stefano Pesce, preceduto da medley cinematografico dell’ultimo interprete di Maigret, lo straordinario Rowan Atkinson.

Stefano Pesce è protagonista nel film ‘Destini’ di L. Luminelli e nella commedia di Alessandro Siani ‘Il Giorno Più Bello del Mondo’. Nel 2019 è tra i protagonisti del Film RAI ‘I ragazzi dello Zecchino D’oro’ e ‘Il Silenzio Dell’Acqua’ Serie TV Mediaset. ‘Crisi – La pratica è perfetta’ è il suo primo testo teatrale scritto ed interpretato, presentato a Maggio 2017 presso ERT – Teatro Arena Del Sole di Bologna. E’ autore della sceneggiatura Farete 2019 per Confindustria Emilia. Nel settembre 2019 presenta alla 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il progetto del suo cortometraggio ‘Tre Visi’.