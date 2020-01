“La Buona Novella” FaberNoster sabato al Teatro De André

La prima data del 16° Tour ufficiale 2020 dei FaberNoster per De André sarà l’11 gennaio alle ore 21 presso il Teatro De André di Casalgrande dove per la prima volta verrà presentato questo nuovo Concerto intitolato:“La Buona Novella”.

Questo nuovo omaggio a Fabrizio De André si compone cantando l’intero Album a 50 anni dalla sua prima uscita e legandovi inoltre canzoni dell’opera DeAndreiana che più sono inerenti alle tematiche della passione, della rivoluzione e dell’amore dell’uomo.

Nuovi arrangiamenti e l’integrazione di una sezione coro che la storica band reggiana ha inserito in organico appositamente per questo progetto caratterizzano l’ora e quarantacinque di spettacolo.

Per i 6 musicisti FaberNoster, prendersi carico di uno degli album più potenti mai scritti da Fabrizio De André è un mettersi nuovamente in gioco in un tour già denso di concerti e spettacoli-canzone che da 15 anni riempiono il loro calendario artistico di recente approdo fuori dai confini italiani (con le prime 2 tappe svizzere 21 settembre a Ginevra e 9 novembre a Locarno).

Ispirata ai Vangeli Apocrifi, in particolare al Protovangelo di Giacomo La Buona Novella è una grande “tela” fatta di trame musicali e limpide narrazioni che svelano l’uomo dietro il divino, l’umanità dietro la santità, in un atto di testimonianza rivoluzionario. Per dirla con De André: “Non avevano capito che in effetti La Buona Novella – era una allegoria – che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del ’68 e quelle, da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell’autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universali. Si chiamava Gesù di Nazaret e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi.”

I FABERNOSTER:

Alberto Ruozzi – Voce, Chitarre, Armoniche

Giuseppe Bevivino – Chitarre

Fabio Namio – Tastiere, Pianoforte

Daniele Cavalca – Batteria, Percussioni, suoni

Roberto Gianotti – Basso

Davide Berselli – Viola

Marta De Pascale – Coro

Rosa Alberini – Coro

Stefano Canali – Coro

BIGLIETTI: 12 euro

info@teatrodeandre.it – 0522.188.00.40 – 334.255.53.52