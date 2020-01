‘Confucio e la saggezza della Cina antica’ a cura di Tiziana Lippiello, venerdì in San Carlo

Venerdì 10 gennaio riprendono alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5), dopo la pausa natalizia, le lezioni del ciclo dedicato al tema Fondatori di religioni. Carisma individuale e contesto sociale all’origine delle tradizioni religiose, ideato dal Centro Studi Religiosi. Tiziana Lippiello presenta la conferenza dal titolo Confucio. Saggezza e relazione con l’altro nel confucianesimo.

Tiziana Lippiello è professoressa di Lingua cinese classica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed è componente del Comitato scientifico del Wujing Project di Pechino (progetto internazionale per lo studio e la traduzione dei Cinque Classici). Ha dedicato i suoi studi al pensiero e alle religioni della Cina antica e alle relazioni tra Cina e mondo occidentale in età moderna e contemporanea. Ha curato l’edizione italiana dei Dialoghi di Confucio (Torino 20062) e ha pubblicato: Auspicious Omens and Miracles in Ancient China: Han, Three Kingdoms and Six Dynasties (Sankt Augustin 2001); Il confucianesimo (Bologna 2009); Linking Ancient and Contemporary. Continuities and Discontinuities in Chinese Literature (a cura di, Venezia 2016).

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta web collegandosi al sito www.fondazionesancarlo.it. La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell’archivio conferenze presente sullo stesso sito, dove sarà accessibile gratuitamente. A richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.