Modena: il 31 gennaio scade il termine per pagare Tosap e Imposta pubblicità

Modena: il 31 gennaio scade il termine per pagare Tosap e Imposta...

È venerdì 31 gennaio 2020 il termine entro il quale si deve effettuare il pagamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e anche quello della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap), mediante i nuovi modelli precompilati di pagamento PagoPA, sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione.

Il pagamento può essere effettuato anche tramite il modello F24 gratuito presso qualsiasi sportello bancario o postale o tramite internet banking, secondo le modalità indicate negli avvisi inviati.

L’attività di controllo sulle eventuali irregolarità nel territorio comunale continuerà anche successivamente all’attuale scadenza di pagamento.

Per informazioni sull’Imposta comunale sulla pubblicità si può fare riferimento al Concessionario Ica (l’ufficio di Modena è in via Ungaretti 20, tel. 059 395814, indirizzo email ica.modena@icatributi.it aperto lunedì e giovedì 8.30 – 13 e 14.30 – 18, martedì e mercoledì 8.30 – 12.30 e 14.15 – 17.15, venerdì 8.30 – 12.30).

Per informazioni sulla Tosap, invece, ci si può rivolgere al Servizio Tributi – Comune di Modena (via Santi 40 – Tel. 059 2032137 – email: tributi@comune.modena.it aperto lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18; mercoledì 8.30 – 13)

Informazioni online sul sito (www.comune.modena.it/tributi).

Informazioni online su PagoPA (www.comune.modena.it/servizi-online/pagopa).