Torna a Casalgrande la Sagra di Sant’Antonio

Domenica 12 gennaio torna, per la 9^ edizione, la sagra di Sant’Antonio, l’appuntamento di inizio anno con le tradizioni e la gastronomia del territorio, che verrà ospitato in centro a Casalgrande dalle 9 alle 19: mercato gastronomico, dell’hobbistica e dell’artigianato artistico, stand con la vendita di ciccioli, giro con gli asinelli per i bimbi.

Il programma prende il via alle 9 di mattina con l’apertura dei mercatini e la mostra dei trattori d’epoca e moderni. Alle 9.30, inizio della disfida tra i norcini. Alle 14.30 la tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli. Alle 15.30 Consegna delle forme dei ciccioli al Comitato Giuria, seguita alle 17.30 dalla premiazione delle forme vincenti. In questa occasione verrà premiato anche il vincitore del Fotogiro del Gruppo Fotografico Il Torrione.

Per tutto il giorno saranno aperti diversi stand, tra cui quello della Confraternita dell’Aceto Balsamico e quello del gnocco fritto e vin brulé. Per i bambini, animazione con il triciclo Grillo.