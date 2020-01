Primo fine settimana di saldi invernali: più della metà dei commercianti si dice soddisfatto. Il bilancio di Confesercenti Modena

E’ ancora presto per fare un bilancio ma l’avvio dei saldi invernali 2020 nella provincia di Modena, nell’ambito del primo fine settimana, ha registrato mediamente un buon andamento delle vendite e una generale soddisfazione fra imprenditori commerciali e consumatori. Il campione di esercenti del settore moda e affini, riportano i dati di Confesercenti Modena, nel rispondere alla domanda circa la soddisfazione o meno sull’avvio dei saldi invernali, nel 52,9% dei casi si esprime positivamente, mentre nel 47,1% si dice insoddisfatto. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, però solo il 5,9% parla di un aumento delle vendite, mentre riferisce di un calo il 58.8%; il rimanente 35,3% riporta risultati sovrapponibili a quelli del primo week end di saldi invernali dello scorso anno.

Infine, afferma il campione di imprese commerciali del settore abbigliamento, calzature e accessori della provincia di Modena, il valore medio dello scontrino, rispetto allo stesso periodo del 2019, è risultatoinvariato per il 58,8% degli intervistati. Per l’11,8% è addirittura aumentato, mentre per il 29,4% risulta diminuito.

“La rilevazione si riferisce al primo fine settimana ed è quindi prematuro trarre delle conclusioni – spiega Roberta Simoni, Presidente FISMO – Federazione Italiana Settore Moda – Confesercenti Modena – inoltre molti potenziali acquirenti erano via per le festività: abbiamo ancora quasi due mesi per riscattare una situazione penalizzata in parte anche dalle promozioni nei negozi on line spesso non sufficientemente regolamentate, che vanno a creare una concorrenza poco leale e poco trasparente. In ogni caso per tanti esercizi i saldi invernali continuano a rappresentare una percentuale significativa del volume d’affari annuale”.

La proposta, in termini di offerta, rimane comunque alta, con un’ampia possibilità di scelta in termini di prodotti e taglie. La caccia all’affare, grazie all’alta adesione da parte degli operatori a alla possibilità di acquisto di capispalla, maglie, maglioni e tanto altro a costi contenuti, sarà aperta ancora per quasi otto settimane.

Anche in occasione dei saldi invernali 2020 prosegue l’iniziativa promossa da FISMO Modena e Federconsumatori, “OK il Saldo è giusto”, volta a valorizzare la consulenza e l’assistenza fornita alla clientela dagli operatori del commercio di prossimità.