Tamponamento in A13 a Bologna, coinvolti tre mezzi pesanti ed un’autovettura

Stamane intorno alle 8.30 si è verificato un tamponamento tra tre mezzi pesanti ed una autovettura sulla A13, direzione sud, al km 3, presso Bologna Interporto. L’auto, una Fiat 500 L, è rimasta schiacciata tra due camion. Due autoarticolati trasportavano rispettivamente bobine di carta e bombole di CO2 e Azoto. Il terzo, ultimo coinvolto nella collisione, era un camion frigorifero vuoto.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre dalla centrale e con l’autogrù. Una persona, il conducente della Fiat, è rimasto incastrato nel veicolo. I pompieri lo hanno estratto dall’abitacolo in codice 2 (media gravità) e consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato con l’ambulanza all’Ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto, oltre al 115 e il 118 anche la Polizia Stradale e il personale tecnico di ASPI. Disagi alla circolazione: da fonte ASPI coda di circa 8 km in ingresso a Bologna. Chiusa temporaneamente A13 durante le operazioni di soccorso in direzione del capoluogo di regione.