20 persone evacuate stanotte per una fuga di gas in via Fosse Ardeatine a Bologna

20 persone evacuate stanotte per una fuga di gas in via Fosse...

La scorsa notte alle 23:30 circa il Comando dei Vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per una fuga di gas in uno stabile in via delle Fosse Ardeatine 16. Una tubazione dell’atrio di ingresso del palazzo perdeva gas e aveva saturato il locale. Subito attivata la squadra tecnica Hera che ha intercettato la fuoriuscita. Evacuate una ventina di persone all’interno di otto appartamenti. Sul posto anche la polizia locale che si è occupata dei residenti del palazzo, rimasti in strada per circa un’ora e mezza, il tempo delle operazioni di soccorso.