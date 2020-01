Nuoto, i Trofei della Befana vedono protagoniste le squadre modenesi

Modena – L’appuntamento numero 7 organizzato da Sea Sub per il nuoto giovanile modenese, ha radunato alle Dogali gli atleti delle categorie esordienti C, B e A appartenenti a 8 formazioni. L’edizione 2020 ha visto il Trofeo della Befana finire nelle mani della Pol. Maranello Nuoto che si è aggiudicato la classifica precedendo Olimpia Vignola, Sea Sub Modena, Nuoto club Sassuolo, Ondablu Formigine, Audax Castelfranco, Wesport e Amici del nuoto,

Monastier TV – Stesso nome e stessa data per l’appuntamento veneto che richiama le formazioni settentrionali del nuoto di salvamento. Ottima uscita per Maranello Nuoto che chiude al 5° posto della classifica finale di società e si qualifica per intero ai prossimi Campionati Italiani di categoria. Da non dimenticare anche inoltre, i pass staccati per gli Assoluti da Guerzoni, Sfondrini, Leonelli, Guidetti e Pacilio, con questi 2 ultimi alla loro prima volta.

A Monastier tra i 27 podi centrati, sono 11 i successi centrati. Ne sono risultati autori Sara Leonelli, Federico Montorsi, Andrea Sfondrini, Michelle Morabito, Laura Medici, con Lorenzo Guerzoni e Andrea Dallari autori di uno splendido tris.