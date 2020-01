Cade mentre scende le scale della Torre degli Asinelli. Soccorso a Bologna

Poco dopo le 13.00 il servizio assistenza territoriale 118 ha allertato il 115 sala operativa di Bologna per un soccorso a persona su una delle due Torri in via Rizzoli. Intervenuti sia il 118 che il 115 con il nucleo speleo alpino fluviale. Un uomo è caduto scendendo le scale facendosi male ad una spalla e riportando contusioni varie. L’uomo è riuscito a rialzarsi e pian piano ad iniziare la discesa verso il basso. I vigili del fuoco lo hanno incontrato sulla gradinata e lo hanno aiutato ad arrivare all’uscita dove c’era il personale sanitario del 118 che lo ha preso in carico