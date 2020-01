Risolta a Bologna la fuga di gas in via Brizio

Risolta nel pomeriggio la fuga di gas che questa mattina intorno alle 9.00 ha interessato una tubazione lungo via Edoardo Brizio, all’altezza del civico 20, in città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento Carlo Fava insieme alla squadra tecnica di Hera e alla Polizia locale. La strada è rimasta chiusa per permettere ai tecnici di operare in sicurezza.