Serie C Gold, la Bmr va ko contro il Bologna Basket 2016

Inizia l’anno con un ko la Bmr Basket 2000, travolta al PalaRegnani dal Bologna Basket 2016. Dopo un primo quarto in equilibrio, dove la squadra di Tassinari riesce a condurre le danze, l’inerzia si spezza: dopo il 29-28 realizzato da Cunico dalla lunetta, infatti, i bianco-rosso-blu subiscono un parziale di 0-16 cui non riescono più a replicare. Ad inizio ripresa Magni riesce a riportare i suoi al -10 sul 36-46, prima del nuovo allungo bolognese che fa toccare il +25 sul 44-69 di Nucci, prima di un finale in completo controllo da parte della squadra di Rota, giunta al terzo hurrà di fila.

BMR BASKET 2000 SCANDIANO-BOLOGNA BASKET 2016 65-88

BASKET 2000 SCANDIANO: Brevini ne, Cunico 7, Astolfi 5, Bertolini L. 2, Sakalas 10, Canovi ne, Pini 8, Caiti ne, Bertolini F. 1, Germani 20, Magni 12, Piccinini ne. All. Tassinari.

BOLOGNA BASKET 2016: Resca 21, Folli 2, Mazzocchi, Zhytaryuk 17, Fontecchio 12, Elio 2, Guerri 6, Fin 8, Zanetti, Nucci 7, Aglio 13, Graziani. All. Rota.

Arbitri: Gennari e Romanello di Ferrara.

Note: parziali 14-16, 33-44, 47-59.