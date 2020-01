Ritrovato l’uomo che si era allontanato da una struttura psichiatrica di Imola

Si sono concluse intorno alle 20.00 le ricerche di un paziente psichiatrico che, in serata, si era allontanato dalla struttura psichiatrica di via Bel Poggio 2 ad Imola. L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni fisiche, solo un po’ infreddolito. Il paziente, di mezza età, robusto, era stato ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Imola in regime obbligatorio per problemi psichiatrici. Era riuscito a fuggire in ciabatte e a dirigersi verso la campagna nei pressi di via Bel Poggio, dove ha trovato rifugio in una capanna di lamiera in un campo. È stato raggiunto dai vigili del fuoco e dalla Polizia di Stato e consegnato alle cure del 118. Sul posto anche la polizia locale.