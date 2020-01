Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) firma un accordo con NVIDIA

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica -CINI, attraverso il Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems, ha firmato un accordo con NVIDIA, l’azienda leader mondiale in AI Computing, per accelerare la ricerca Italiana in Intelligenza artificiale e la adozione di soluzioni AI in Italia.

Con un valore stimato nel prossimo triennio di 2 milioni di euro, la nuova collaborazione permetterà ai ricercatori di tutta Italia, sono più di 1000 quelli afferenti al Lab CINI-AIIS, di avere accesso alle più recenti tecnologie per lo sviluppo di Intelligenza Artificiale, di supportare la formazione di studenti in AI e la nascente comunità di Start-up AI italiane.

Nell’ambito della collaborazione, il primo polo italiano di NVIDIA AI Technology Center – NVAITC sarà aperto a Modena e con sede presso l’AImageLab del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e dell’AI Research and Innovation Center di Unimore nonché Nodo del Laboratorio Nazionale AIIS CINI.

In occasione dell’apertura del centro, giovedì 16 gennaio 2020 presso l’Aula Eventi del Tecnopolo di Modena (via Vivarelli, 2) alle 14.30 si terrà la cerimonia di inaugurazione con i saluti del Magnifico Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, e dell’Assessore Regionale Palma Costi. Alla cerimonia interverranno Frederic Pariente, NVIDIA AI Technology Center – NVAITC Manager, EMEA e il prof. Ernesto Damiani Presidente del CINI.

Seguirà alle ore 17.00 una tavola Rotonda su “AI Future Italy” con le voci di grandi aziende internazionali che già investono in AI, di start-up, delle istituzioni e del centro del CINECA di HPC.

”Il consorzio CINI – dichiara il Presidente del CINI prof. Ernesto Damiani – con i suoi Laboratori nazionali e, in particolare, con il Laboratorio Nazionale CINI-AIIS costituisce oggi un punto di eccellenza di livello europeo, che permette alla comunità italiana della ricerca in Intelligenza Artificiale di collaborare con i principali attori industriali del settore”.

“Per sviluppare con successo l’AI di oggi e del futuro è necessario investire in ricerca e tecnologia di livello mondiale – ha spiegato la prof.ssa Rita Cucchiara, Direttore del Laboratorio Nazionale CINI AIIS e responsabile del NVAITC Unimore – Poter usufruire dell’esperienza di NVIDIA, numeri uno al mondo nella progettazione di sistemi specifici per l’AI, aiuterà certamente a mantenere l’Italia nella posizione di eccellenza a livello mondiale nella formazione, nella ricerca e nel trasferimento tecnologico alle industrie Italiane. Sono molte quelle che vogliono investire in AI; per questo sono felice che aziende internazionali di grande respiro come Tetrapack, Yoox e Net-a-Porter già collaborino con noi e portino la loro testimonianza nel panel del pomeriggio”.

“Siamo orgogliosi che NVIDIA – afferma il Rettore di Unimore prof. Carlo Adolfo Porro – abbia scelto di investire in Italia, ove un ruolo di coordinamento fondamentale a livello di ricerca è svolto tramite il CINI, e in particolare a Modena: qui infatti sono già in atto collaborazioni importanti con NVIDIA e con i centri di supercomputing per l’addestramento di reti di deep learning, come ad esempio il CINECA”.

“La piattaforma di elaborazione AI di NVIDIA è lo strumento principale utilizzato da scienziati, ricercatori ed aziende di tutto il mondo per sfruttare il potere dell’intelligenza artificiale – ha dichiarato il dottor Simon See, senior director di NVAITC NVIDIA. – Questa cooperazione NVIDIA e CINI permetterà di concretizzare la nostra comune missione di abilitare, supportare e informare l’ecosistema Italiano di Intelligenza artificiale, nella ricerca, industria e società“