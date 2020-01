Mercoledì d’essai al Boiardo di Scandiano, arriva ‘Lampedusa Artica’

Torna in settimana la rassegna dedicata al cinema d’essai al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Sul grande schermo mercoledì 15 gennaio andrà la pellicola “Lampedusa Artica” di Alessandro Scillitani. Un documentario che racconta di un uomo, un viaggio lento e duro lungo 3000 km nella neve per trovare, a sorpresa, l’abbraccio di una umanità in fuga, oltre il circolo polare artico. Ai confini d’Europa, e nessuno lo sa, c’è una… “Lampedusa Artica”.

Ospite della serata il regista del film, Alessandro Scillitani.

Mercoledì 15 gennaio ore 21 LAMPEDUSA ARTICA

Regia: di Alessandro Scillitani Cast: di Giacomo De Stefano Genere: Documentario Durata: 73 min.