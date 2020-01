Bonifica amianto, eliminate ben 252 tonnellate in un anno

Ben 252 tonnellate di amianto rimosso in un solo anno. E’ questo il dato che sintetizza meglio di ogni altro l’attività dell’ufficio ambiente del comune di Casalgrande nell’ambito dell’azione di bonifica del territorio dal pericoloso materiale inquinante. I dati dell’attività 2019 sono di tutto rispetto.

L’azione dell’amministrazione era partita anni fa con il censimento delle aree in cui era presente l’amianto: erano stati certificati 133 siti, per una superficie complessiva inizialmente stimata di di 213.627 metri quadrati. A seguito delle verifiche si è appurato che la superficie effettivaemnte occupata dall’amianto è di 195.432 metri quadri. Su questo totale, ammontano a 137.627 i metri quadri complessivamente messi in sicurezza (rimozione del materiale o isolamento), ovvero il 70, 4 %. La stima del peso del materiale rimosso dall’inizio delle operazioni ha raggiunto quota 2.408 tonnellate. Ma non solo. A questo totale vanno aggiunte altre 62,6 tonnellate che corrispondono all’amianto relativo a siti scoperti dopo il censimento. Come dicevamo, nel 2019 sono state rimosse 252 tonnellate di materiale, distribuite su 14.417 metri quadri bonificati.