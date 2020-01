Cadelbosco Sopra, senso unico alternato sulla Sp 65

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì prossimo, 20 gennaio, in un tratto di circa 130 metri della Sp 65 Cantone – Zurco, in comune di Cadelbosco di Sopra, si viaggerà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti, che rimarranno in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 fino al 7 febbraio, sono stati adottati per consentire alla ditta Sielte di San Gregorio di Catania di eseguire in sicurezza lavori di scavo per la realizzazione di infrastruttura in fibra ottica per conto di Open Fiber.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.