“Natale al Castello” a Formigine, i numeri consuntivi della stagione delle feste 2019/20

Tante presenze e ottimi risultati anche nel 2019 per il ricco calendario di eventi e iniziative natalizie organizzati a Formigine. La programmazione di quest’anno ha seguito le orme di quella dell’anno passato, registrando ancora una volta numeri importanti e confermando l’apprezzamento del pubblico. Nel periodo delle festività appena concluse (dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020) sono stati circa 14.000 gli ingressi nell’area del castello durante i fine settimana, di cui quasi 4000 in occasione di “Mercanti al Castello” (23 e 24 novembre).

Il museo ha registrato circa 800 visitatori, mentre sono 291 i bambini accompagnati dalle famiglie che hanno preso parte ai laboratori ed atelier organizzati presso il castello. Grande successo anche per le iniziative della rassegna “Natale al Castello”, organizzata in collaborazione con il partner Magic Market, giunta quest’anno alla sua seconda edizione: sono stati oltre 200 gli operatori, tra creativi ed artigiani, coinvolti nei mercatini ospitati in centro storico durante i cinque weekend natalizi, 900 i biglietti staccati sul Trenino del Natale e 600 le letterine ricevute dal Babbo Natale presente in piazza Calcagnini. Particolarmente apprezzata inoltre la mostra di cucito “Crocette per stupire”, che ha accolto oltre 250 visitatori. Gradita come sempre anche l’offerta gastronomica, con oltre 3.000 pezzi di gnocco fritto e più di 500 bicchieri di vin brulè distribuiti nel giorno della Befana. La realizzazione del calendario di iniziative, coordinato dall’Amministrazione comunale, è stata frutto della collaborazione tra uffici, associazioni e realtà territoriali, privati e commercianti. A tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito al successo del calendario, va un sentito ringraziamento dal Comune di Formigine.