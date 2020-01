Nuovi laboratori Steam Education a Casa Corsini

Il Fablab Junior di Casa Corsini, il centro dell’innovazione e tecnologia del Comune di Fiorano Modenese, ha pubblicato il programma dei nuovi laboratori steam education 2020, dedicati a bambini e ragazzi e organizzati con il contributo dell’amministrazione comunale. Tutti i laboratori sono, come sempre gratuiti, con iscrizione obbligatoria, scrivendo a info@casacorsini.mo.it. E si svolgono dalle ore 17 alle ore 18 in via Stale n. 83 a Spezzano.

Il primo appuntamento sarà martedì 21 gennaio con ‘Scratch livello avanzato’, per ragazzi dai 9 ai 13 anni, che hanno già una competenza di base con Scratch e che vogliono scoprire nuove funzioni e modalità di gioco. Giovedì 30 gennaio tornano invece i Lego robot, i bambini dai 6 agli 8 anni, per costruire con abilità e fantasia.

A febbraio si parte martedì 4 con la ‘Modellazione 3D: il mondo di Minecraft’, che appassionerà i ragazzi dai 9 ai 13 anni, mentre giovedì 13 c’è ‘La proncipessa e il drago: Cubetto inventastorie’, per i più piccoli.

Martedì 18 febbraio si sperimenta la programmazione con gli Ozobot, livello avanzato (9-13 anni) e infine giovedì 27 febbraio è in programma ‘Animali della savana con circuiti morbidi’ per bambini 6-8 anni.