Maranello: sabato 18 gennaio chiusure di strade e piazze

Si informano i cittadini e le attività economiche di Maranello che nella giornata di sabato 18 gennaio saranno in vigore rilevanti modifiche alla viabilità che interessano alcune vie e piazze del centro cittadino. Sono infatti in programma due manifestazioni pubbliche: in Piazza Libertà il comizio conclusivo per una campagna elettorale per le elezioni regionali, in Piazza Amendola la manifestazione spontanea delle “Sardine”. Per consentire l’afflusso, la partecipazione e il deflusso dei partecipanti alle due manifestazioni in programma, si rendono necessarie alcune modifiche alla circolazione:

Venerdì 17 gennaio:

• Dalle ore 7 chiusura di metà della parte rialzata di Piazza Libertà (lato municipio).

Sabato 18 gennaio:

• Dalle 9 alle 22 divieto di circolazione e sosta in Piazza Libertà. Via Nazionale verrà chiusa al traffico dalle 14 alle 22 nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Claudia, comprese le Vie Montegrappa e Piave.

• Dalle ore 7 alle ore 20 divieto di circolazione e sosta in Piazza Emanuele Messineo.

• Dalle ore 16 e fino a fine evento divieto di circolazione e sosta in Piazza Amendola.

• Dalle ore 8 alle ore 22 divieto di circolazione e sosta nel parcheggio di via Enzo Ferrari (lato sud) e in Via Dei Navigatori (Galleria del Vento): questi parcheggi sono indicati in particolare per la sosta dei pullman previsti dagli organizzatori della manifestazione di Piazza Libertà.

• Dalle ore 18 alle ore 22 chiusura del passaggio pedonale che collega il Parco Due a Via Resistenza.

Considerato l’afflusso di persone e mezzi previsto, si potrebbero verificare disagi. Chiediamo a tutti di collaborare con quanti assicureranno l’ordine pubblico e di contribuire al sereno svolgimento delle manifestazioni. Si ricorda che il numero della pattuglia della Polizia Municipale anche Whatsapp è il 329 7504432.