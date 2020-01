Partono domenica a Spilamberto le iniziative per la Giornata della Memoria

Partono il 19 gennaio le iniziative organizzate da Comune ed Associazioni per la Giornata della Memoria. Apre il 19, in via S. Adriano, 29 la mostra fotografica di Maria Cristina Vecchi dal titolo “Shoah: immagini dal passato, parole del presente”. A cura dell’Associazione Amici dell’Arte. Aperture: 19 e 26 gennaio; 2 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

Sempre il 19 gennaio, alle 10.30, in via Sant’Adriano, 29 lettura di brani scelti sul tema della memoria a cura dell’Università Popolare “N. Ginzburg” di Vignola in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Arte.

Mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 gennaio consegna dei lumini ai ragazzi delle scuole.