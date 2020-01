Nuove date per i corsi sulle Manovre Salvavita Pediatriche della CRI Sassuolo

Nuove date per le prossime lezioni sulle Manovre Salvavita Pediatriche che si svolgeranno a partire da febbraio presso la sede di Croce Rossa Italiana, in viale XXVIII Settembre 94 a Sassuolo. Le date sono: lunedì 17 febbraio – lunedì 9 marzo – lunedì 6 aprile – lunedì 11 maggio e lunedì 8 giugno. Le lezioni saranno gratuite.

E’ richiesta la prenotazione telefonando al numero 346 3831021 o scrivendo un’email all’indirizzo: msp@crisassuolo.it.

La Croce Rossa Italiana da sempre si occupa di formazione e di educazione sanitaria promuovendo su tutto il territorio nazionale percorsi informativi e/o formativi, in base alle linee guida internazionali sulle Manovre Salvavita, semplici manovre che possono fare la differenza.

Il Progetto delle Manovre Salvavita Pediatriche racchiude quei percorsi, formativi e/o informativi, che tendono, in modo coordinato, ad aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che sono a contatto con i soggetti in età pediatrica a conoscere, ad acquisire e saper eseguire azioni e modificare i propri comportamenti per mantenere e/o migliorare la salute dei bambini.