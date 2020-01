Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 17 gennaio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al mattino, con foschie dense e/o banchi di nebbia al primo mattino sulle aree prossime al fiume Po. Tendenza ad aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest nel corso del pomeriggio. Precipitazioni dalle ore serali sul settore appenninico occidentale, in progressiva estensione alla pianura centro-occidentale nella notte. Temperature: minime stazionarie comprese tra 1 e 2 gradi nei capoluoghi emiliani, 3 gradi sulla fascia costiera; massime stazionarie attorno a 8 gradi. Venti: deboli sud-occidentali lungo i rilievi con locali rinforzi. Deboli occidentali sulla pianura in rotazione da est dalle ore serali. Mare: poco mosso, localmente mosso al largo in mattinata.

(Arpae)