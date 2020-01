Rinviato lo spettacolo “Sonata per tubi” previsto sabato in Auditorium a Maranello

Rinviato lo spettacolo “Sonata per tubi”. A causa della chiusura di alcune strade nel centro cittadino prevista nella giornata di sabato 18 gennaio (per le manifestazioni in programma), lo spettacolo teatrale in programma all’Auditorium Enzo Ferrari è rimandato a sabato 29 febbraio sempre alle ore 16.