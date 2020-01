Tenta rapina a bordo treno, arrestato in stazione a Bologna

Un cittadino marocchino di vent’anni è stato arrestato degli operatori della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale per aver tentato una rapina nei confronti di un altro giovane di nazionalità tunisina.

In particolare lo straniero, a bordo del treno regionale 3007 in partenza per Ravenna ancora fermo al binario 8 della stazione di Bologna, ha aggredito l’altro colpendolo alla testa con un pugno e con dei calci al corpo, tentando di appropriarsi del suo zaino e del portafoglio, il tutto in presenza anche di alcuni viaggiatori.

Bloccati immediatamente da una pattuglia Polfer intervenuta sul posto, i due venivano accompagnati negli uffici di Polizia, dove l’arrestato veniva trattenuto in attesa dell’udienza di convalida, mentre la vittima si è recata al pronto soccorso per le contusioni riportate durante l’aggressione.

Successivamente il Giudice del Tribunale di Bologna ha disposto direttamente la traduzione in carcere dell’arrestato.