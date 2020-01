Basket, C Gold: domani la Bmr a Lugo

Trasferta a Lugo per una Bmr Basket 2000 vogliosa di riscatto. L’inizio del girone di ritorno, infatti, non ha sorriso ai bianco-rosso-blu, sconfitti nettamente in casa domenica scorsa dal Bologna Basket 2016 e raggiunti al secondo posto proprio dai felsinei e dall’Olimpia Castello. Quella che andrà in scena al PalaBanca di Romagna domani sera (palla a due ore 21) è una sfida importante per gli uomini di Tassinari, che vogliono provare immediatamente a riprendersi e che potranno contare sul supporto dell’ultimo arrivato Bianchi, che vestirà la maglia numero 5: il classe 1994, ex Rinascita Basket Rimini, rappresenta un innesto importante sia in termini numerici che qualitativi per il roster.

Lugo, che in casa viaggia con un bilancio di 2-4, divide con Castelnovo Monti quota 14 ma si presenta sul parquet in gran forma, come dimostrano i quattro successi di fila: il punto di forza è Ravaioli, guardia da quasi 17 punti di media, mentre l’altro atleta in doppia cifra è il 22enne Carella (10,1). Sotto le plance, infine, spazio all’esperienza del 34enne Silimbani (9,1) e di Presentazi (8,9).