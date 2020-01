Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 18 gennaio

Cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni deboli-moderate irregolari che potranno essere nevose intorno a 600-700 metri. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio sul settore occidentale con parziali aperture, mentre i fenomeni persisteranno sul settore centro-orientale. Temperature: minime in rialzo con valori compresi tra 4 e 7 gradi; massime in diminuzione comprese tra 6 e 9 gradi. Venti: prevalentemente deboli nord-occidentali sulla pianura; settentrionali lungo i rilievi con locali rinforzi. Dalle ore serali sul settore costiero e sul mare rotazione della ventilazione da nord-est con ulteriori rinforzi. Mare: mosso, molto mosso in serata.

(Arpae)