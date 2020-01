Prosegue al Crogiolo Marazzi “Hitchock e Maigret tra cinema e letteratura”

Hitchock e Maigret tra cinema e letteratura, il progetto a cura di Beatrice Balsamo (docente universitaria specializzata in Filosofia e Psicanalisi, esperta delle narrazioni) prevede per il prossimo 23 gennaio – Maurizio Cardillo legge il racconto di Roald Dahl “Cosciotto d’agnello”. Segue il film di Hitchcock “Come servire un agnello”;

A seguire il 30 gennaio – Maurizio Cardillo legge il racconto di Roald Dahl “Mrs Bixby e la pelliccia del Colonnello”. Segue il film di Hitchcock “Mrs Bixby e la pellicia del Colonnello”.

Il Crogiolo Marazzi si trova in via Regina Pacis 9; via Radici in Monte 70 – Sassuolo.

Tutti gli eventi sono alle ore 20:30 – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.