Tra pochi giorni il seminario gratuito su prevenzione e contrasto del bullismo

Mancano pochi giorni al seminario gratuito “Prevenzione e contrasto del bullismo: uno strumento per la gestione del rischio” a cura di: Dr.ssa Stefania Pinton e Avv. Giovanni Bonato – CSQA Certificazioni. Si tratta di una splendida occasione per comprendere la nuova norma UNI 42:2018 e per parlare di bullismo da un punto di vista legale, emotivo, didattico e di prevenzione.

Il seminario si rivolge a dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, animatori, allenatori sportivi e in generale a chiunque si occupi di minori. Appuntamento giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso Myself, via Luca da Reggio 42 (RE)

Agli ospiti verrà dato un originale omaggio e durante il coffee breack e il dibattito finale sarà possibile porre domande ai relatori presenti.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

H. 15.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

H. 15.15 INTRODUZIONE a cura di Viviana Sgorbini, TOMOLO EDIZIONI-EDIGIO’

H. 15.30 LETTURA DEL RACCONTO “SEM STRAPAZZA I BULLAZZI” a cura di Ugo Mauthe scrittore, direttore creativo e Copywriter

H. 15.45 LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI 42:2018 SULLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO: UNO STRUMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO a cura della dr.ssa Stefania Pinton e dell’Avv. Giovanni Bonato – CSQA Certificazioni

H. 16.45 PAUSA CAFFÈ

H. 17.00 LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI 42:2018 SULLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO: UNO STRUMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO a cura della dr.ssa Stefania Pinton e dell’Avv. Giovanni Bonato – CSQA Certificazioni

H. 18.00 COUNSELING E BULLISMO: AIUTARE AD AIUTARLI a cura di Leontina Sassi, Myself

H. 18.15 Dibattito finale

Iscrizioni: www.linearadio.com/bnrs/iscrizione.pdf